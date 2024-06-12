Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в четверг, 13 июня, подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщило Reuters.

«Стороны признают это соглашение как мост к возможному членству Украины в НАТО», — говорится в тексте соглашения.

Соглашение подписано в Апулии на юге Италии во время саммита «Большой семерки».

О планах подписать соглашение именно в четверг накануне рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. США стали последней из стран «семерки» и 17-й страной вообще, подписавшей подобное соглашение с Украиной. Чуть раньше в четверг подписи под таким документом поставили Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида.