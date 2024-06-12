Зачем силовики нагрянули с обыском к брату Галкина

Обыски в доме брата Максима Галкина, Дмитрия, проводились в связи с тем, что он предположительно скрыл информацию о своем втором гражданстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«[Дмитрий] Галкин — гражданин Израиля и проживает в Израиле. Но миграционные службы о втором гражданстве не уведомил», — сказал собеседник ТАСС.