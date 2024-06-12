Зачем силовики нагрянули с обыском к брату Галкина
Обыски в доме брата Максима Галкина, Дмитрия, проводились в связи с тем, что он предположительно скрыл информацию о своем втором гражданстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«[Дмитрий] Галкин — гражданин Израиля и проживает в Израиле. Но миграционные службы о втором гражданстве не уведомил», — сказал собеседник ТАСС.
Об обысках в доме Дмитрия Галкина стало известно 12 июня. Также, по данным СМИ, обыски прошли в его компании, которая занимается производством боеприпасов.
Граждане России с 2014 года обязаны уведомлять ФМС о наличии у них другого гражданства или вида на жительство в другой стране. За неисполнение этого требования Уголовный кодекс (статья 330.2) предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ.
Галкин Дмитрий Александрович значится среди членов совета директоров ООО «ВПК», которое занимается производством боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения. Эта компания является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ), производящего военные боевые машины, грузовики и машины спецназначения.