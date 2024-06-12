Это следует из анализа, представленного в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, сообщает The Guardian в четверг, 13 июня.

Вооруженные силы РФ могли намеренно применить так называемую «тактику голода» во время 85-дневной осады украинского города Мариуполь в начале 2022 года, что равносильно военному преступлению.

«Этот вывод лежит в основе досье, которое находится в процессе подачи в МУС в Гааге юристами Global Rights Compliance (GRC), работающими совместно с украинским правительством. В нем утверждается, что Россия и ее лидеры намеревались убить и причинить вред большому количеству мирных жителей», - пишет издание.

Согласно оценкам в досье, во время окружения и захвата Мариуполя погибли 22 тысячи человек. В течение нескольких дней осады гражданское население оставалось без воды, газа и электричества, температура опускалась ниже минус 10 градусов по Цельсию.

«Мы видим, что российская атака проходила в четыре этапа, начиная с атак на гражданскую инфраструктуру, прекращения подачи электричества, тепла и воды. Затем было отказано в гуманитарной эвакуации и даже совершены нападения, а помощь не могла быть доставлена», - цитирует The Guardian партнера компании GRC Катрионы Мердок.

По ее словам, поэтапное нападение на Мариуполь продемонстрировало, что ВС РФ планировали захватить город «без пощады» к его мирным гражданам, численность которого до войны оценивалась в 450 тысяч человек. В досье GRC указано также, что около 90 процентов медицинских учреждений и домов украинского города были разрушены или повреждены во время осады, а пункты раздачи гумпомощи и маршруты эвакуации подвергались непрерывным обстрелам и бомбардировкам россиянами.

Из доклада следует, что вина за гибель тысяч мирных жителей Мариуполя возложена на российское правительство.

МУС принимает представления третьих сторон, но не обязательно принимает по ним решения, уточняет The Guardian. Голод и отказ в необходимых для жизни гражданского населения предметах быта считаются военными преступлениями, но это относительно новая область международного права, и до сих пор ни один предполагаемый преступник не был привлечен к ответственности, пишет издание.