Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 13 июня 2024, 22:55

Европейская комиссия и Казахстан совместно открыли 12 июня Координационную платформу Транскаспийского транспортного коридора. Данная инициатива направлена на повышение стандартов безопасности и устойчивости проекта, а также на усиление его функциональности. Главная цель — превратить коридор в конкурентоспособный мультимодальный маршрут, соединяющий Европу и Азию. На мероприятии, посвященном запуску проекта, в котором приняли участие представители стран Центральной Азии, государств, расположенных вдоль Срединного коридора, международных финансовых институтов и стран «Большой семерки», не входящих в ЕС, была подчеркнута решающая роль транспортной инфраструктуры в содействии экономическому процветанию.

«Создание Координационной платформы предоставляет уникальную возможность объединить усилия, обменяться опытом и мнениями для достижения общих целей, - подчеркнул министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. - Хочу отметить, что в данную работу приглашены наши партнеры из Азербайджана, Армении, Грузии, а также Турции, что играет важную роль в свете реализации крупных и устойчивых целей по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута». Выразив благодарность Европейскому Союзу за оказанную поддержку, Карабаев отметил ключевую роль Координационной платформы в продвижении устойчивых целей регионального развития. Хенрик Хололей, советник Hors-Classe Генерального директората по международному партнерству Европейской Комиссии, подчеркнул важность Координационной платформы в соединении Центральной Азии и Европы посредством устойчивых транспортных связей. Он также подтвердил приверженность ЕС поддержке партнеров в достижении их целей в области развития и охраны окружающей среды.

Майя Бакран, заместитель генерального директора по мобильности и транспорту Европейской Комиссии, подчеркнула важную роль Платформы в модернизации и оптимизации Транскаспийского транспортного коридора. Она изложила цели Платформы, включая координацию инвестиций в железнодорожную, автомобильную и портовую инфраструктуры для обеспечения устойчивого экономического развития в регионе. «Координационная платформа будет способствовать превращению Транскаспийского транспортного коридора в мультимодальный, современный, конкурентоспособный, устойчивый, предсказуемый, разумный и быстрый маршрут, соединяющий Европу, Кавказ и Центральную Азию, - сказала Майя Бакран. - Усилия по координации между различными заинтересованными сторонами будут способствовать более глубоким связям и устойчивому экономическому развитию региона». Отметим, что после начала российской агрессии против Украины, Срединный или Транскаспийский международный транспортный коридор, проходящий через Азербайджан, стал альтернативным торговым маршрутом, соединяющим Азию и Европу. Сегодня глобальные транспортно-логистические компании всё чаще предпочитают этот коридор в обход России, что привело к резкому увеличению объемов грузоперевозок по Срединному коридору. Однако для расширения и развития возможностей данного проекта в его инфраструктуру необходимо инвестировать миллиарды долларов.

Согласно исследованиям экспертов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), на модернизацию и восстановление железных и автомобильных дорог, увеличение пропускной способности портов, улучшение пограничных пунктов, а также на создание мультимодальных логистических центров и вспомогательных сетей в пяти республиках Центральной Азии, расположенных вдоль коридора, необходимы 18,5 миллиарда евро. В конце января этого года Европейский Союз провел с этой целью в Брюсселе инвестиционный форум и в течение всего двух дней согласовал инвестиционные обязательства на общую сумму 10 миллиардов евро, а также принял решение начать работу уже в ближайшие месяцы. Все государства Центральной Азии, за исключением Туркменистана, делегировали на этот форум министров. Ашхабад же представлял заместитель директора Агентства транспорта.

Корреспондент издания Deutsche Welle сообщил, что представитель правительства Турции выразил в кулуарах форума недовольство по поводу того, что Анкара не получила официальное приглашение на это мероприятие, а также подчеркнул, что, поскольку Транскаспийский транспортный коридор без Турции невозможен, Евросоюзу следует интенсивнее вовлекать Анкару в проект. Как известно, одна из ветвей МТК пролегает через Турцию, а вторая - через Южный Кавказ и Черное море, не затрагивая турецкую территорию. Именно поэтому на форуме присутствовали официальные представители Азербайджана, Армении и Грузии. Кульминацией усилий Брюсселя по развитию Транскаспийского международного транспортного коридора должен был стать первый официальный саммит «Европейский Союз – Центральная Азия». Изначально анонсировалось, что саммит должен был состояться в апреле 2024 года в Ташкенте. Но, как полагают аналитики, этого не случилось из-за давления, которое Москва оказывала на государства Центральной Азии. Дело в том, что проведение в 2023 году неформального саммита «ЕС – Центральная Азия» вызвало недовольство России. Официальные лица в Москве неоднократно выражали «обеспокоенность» по поводу «попыток Запада вмешаться в этот регион». Недавно заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил лидеров Центральной Азии, что «Запад, достигнув своих целей, сменит власти в странах региона посредством цветных революций».