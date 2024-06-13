Американская подлодка приплыла на Кубу. Там корабли России

США направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне визита на Кубу отряда кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил (ВС) США.

В сообщении говорится, что подлодка находится в заливе на Кубе «в рамках планового визита». При этом Associated Press пишет, что подводная лодка ВМС США прибыла «в знак демонстрации силы» в ответ на визит российских кораблей.

Агентство указывает, что другие американские корабли следят за российскими учениями, которые, по словам чиновников Пентагона, не представляют угрозы для Соединенных Штатов.

Минобороны России сообщило 12 июня, что корабли ВМФ РФ завершили учения по применению высокоточного оружия и прибыли в порт Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Власти Кубы заверили, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их заход в порт не представляет угрозы для региона.