В Баку в жилом доме рухнул лифт: есть пострадавшие видео; обновлено 00:54
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о поломке лифта в высотном здании по улице Худу Мамедова в Хатаинском районе Баку, сообщили в пресс-службе МЧС.
По указанному адресу были направлены спасатели министерства: «Но до прибытия на место инцидента их проинформировали об отсутствии необходимости в спасателях».
* * * 13 июня 23:34
В Хатаинском районе Баку на улице Худу Мамедова в жилом комплексе Şərur MTK сорвался жилой лифт, есть пострадавшие.
Как сообщает haqqin.az, по указанному адресу направились машины «скорой помощи».
По предварительной информации, в сорвавшемся жилом лифте находились 10 человек.