На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о поломке лифта в высотном здании по улице Худу Мамедова в Хатаинском районе Баку, сообщили в пресс-службе МЧС.

По указанному адресу были направлены спасатели министерства: «Но до прибытия на место инцидента их проинформировали об отсутствии необходимости в спасателях».