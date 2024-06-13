Помощник президента провел встречи в штаб-квартире НАТО

13 июня 2024, 23:50

12-13 июня помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находился с визитом в Бельгии. АзерТАдж передает, что в рамках визита Хикмет Гаджиев в штаб-квартире НАТО в Брюсселе принял участие в политическом диалоге в формате «НАТО + Азербайджан», к которому присоединились представители государств-союзников. Хикмет Гаджиев обсудил с представителями государств-союзников нынешнее состояние и перспективы партнерства Азербайджана и НАТО, роль нашей страны в развитии региональных транспортных узлов, обеспечение энергобезопасности Европы, процесс подготовки к СОР29, повестку дня Азербайджана, связанную с климатом и зеленой солидарностью, а также процесс нормализации с Арменией и продвижение мирной повестки дня.

Представители государств-союзников выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, высоко оценили связи Баку как надежного партнера НАТО с альянсом, приветствовали вклад в миссию и операции НАТО, оказанную Украине гуманитарную поддержку. Одновременно была подчеркнута важная роль Азербайджана в региональных транспортных узлах и энергобезопасности Европы, выражено одобрение усилиям Азербайджана в деле перехода на зеленую энергию и борьбе с изменением климата, а также поддержка ее председательства в СОР29. Они заявили, что единогласно поддерживают процесс нормализации и мирную повестку дня между Азербайджаном и Арменией, высоко оценили последнюю договоренность относительно делимитации государственной границы между двумя странами. Хикмет Гаджиев провел встречи с заместителем помощника генсека НАТО Джеймсом Аппатураем, специальным представителем генерального секретаря по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной и постоянным представителем Турции при НАТО Зеки Левентом Гюмрюкчу.

Затем был проведен 5-й Диалог по безопасности между Азербайджаном и Евросоюзом, где делегацию ЕС возглавлял заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей (ЕСВС) по политическим вопросам Энрике Мора. На мероприятии проведены обсуждения о текущей ситуации в регионе и реалиях постконфликтного периода, подвижках в процессе азербайджано-армянской нормализации, борьбе с минной угрозой на освобожденных от оккупации территориях, по вопросам региональной и международной безопасности, а также относительно перспектив развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в различных сферах. Делегация ЕС подчеркнула важную роль Азербайджана в постконфликтный период с точки зрения региональной стабильности и развития, высоко оценила вклад нашей страны в безопасность Европы, выразила заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в различных областях. В ходе диалога говорилось о том, что Азербайджан является надежным партнером Европы с точки зрения энергобезопасности, возобновляемой энергии и транспортных коммуникаций, доведено до внимания, что предстоящая в Баку конференция СОР29 под председательством Азербайджана создает благоприятные возможности для сотрудничества в области климатической деятельности и зеленого перехода.