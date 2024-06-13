Замороженные активы России: G7 даст Украине 50 млрд

«Хорошие новости: еще $50 миллиардов для Украины. Для этого мы используем проценты от замороженных активов — умный инструмент, который показывает Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов», — написал министр финансов Германии Кристиан Линднер на своей странице в социальной сети X.

Как сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник в кулуарах саммита G7, США согласились предоставить до $50 млрд за счет дохода от замороженных российских активов. По его словам, эта сумма может сократиться, если другие страны объявят о своем участии. Он добавил, что Киев получит эти деньги по нескольким каналам, их можно будет использовать в военных, гуманитарных и восстановительных целях. В Вашингтоне рассчитывают, что Киев получит средства уже этим летом.