Что пообещал товарищ Си Зеленскому

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Китай не будет продавать России оружие. Об этом сообщил сам Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг, 13 июня.

«Посмотрим. Но он так сказал. Если он уважаемый человек, он не будет этого делать, потому что дал мне слово», — сказал глава украинского государства.

Байден же заявил, что Китай поставляет России не оружие, а технологии для его производства.