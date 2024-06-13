Очередной «американский десант» отправляется в Армению

Первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма посетит Армению 17-19 июня, где проведет встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

По ее данным, Верма, курирующий вопросы менеджмента и ресурсов, возглавит в Ереване делегацию американских должностных лиц, представляющих Калифорнию, Канзас, Мичиган, Монтану и Пенсильванию, которая проведет встречи с представителями государственного и частного секторов, а также с общественными организациями Армении.

11 июня в Ереване прошел раунд американо-армянского стратегического диалога, в котором приняли участие помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и Арарат Мирзоян. В совместном заявлении по итогам встречи отмечалось, что Армения и США продолжат сотрудничество в сфере безопасности, в частности, Вашингтон будет поддерживать реформы в военном секторе и правоохранительной системе Армении. В документе отмечается, что стороны выразили приверженность укреплению сотрудничества по всем направлениям и повышению его статуса до уровня стратегического партнерства. США также намерены оказать Армении поддержку в вопросах, связанных с энергетической сферой.