Галстанян объявил «перерыв»

Участники протестного движения «Во имя Родины» собрали палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в Ереване, который был разбит 9 июня, передают армянские СМИ.

Лидер движения Баграт Галстанян заявил, что принял решение «переформатировать» его и пересмотреть стратегию. «Поскольку 96 часов, о которых мы объявляли, истекли, мы решили свернуть палаточный городок и открыть проспект Баграмяна. Мы переформатируем наше движение и доведем дело до победного конца», - утверждает он.

Галстанян добавил, что в предстоящие три дня будет встречаться с представителями политических сил. А 17 июня запланирована акция у парламента, которая стартует в 18։30. В этот день в парламенте пройдет внеочередное заседание, на котором депутаты должны рассмотреть требование отставки правительства. Фракция власти «Гражданский договор» уже заявила, что провалит его.