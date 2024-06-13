США тоже поддерживают Зангезурский коридор

США заинтересованы в том, чтобы между Турцией и Азербайджаном была прямая сухопутная связь через территорию Армении, заявил армянский политолог Грант Микаелян, комментируя СМИ высказывания помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Ранее Джеймс О'Брайен в интервью «Радио Свобода» на вопрос, поддерживает ли Вашингтон идею Баку о Зангезурском коридоре, заявил, что американская сторона говорит об этой идее как о торговом пути, похожем на проект «Перекресток мира», выдвинутый Ереваном.

По словам американского дипломата, уже сейчас есть маршруты, где прорыты тоннели, есть маршрутные линии, соответственно, имеет смысл начать их рассматривать. По мнению О'Брайена, можно открыть несколько маршрутов, предусматривающих транзит части грузов через Армению – до Грузии, остальную часть – через Турцию. И можно начать развивать сеть дорог. Он назвал вопрос «широким понятием, который США поддерживают».

По словам Микаеляна, у США есть стратегический интерес к данной теме: «США и Турция заинтересованы в наращивании своего влияния в Центральной Азии, для этого нужна прямая связь между Турцией и Каспием. Зангезурский коридор рассматривается ими как средство для достижения этой цели. И здесь… у США есть прямой интерес к тому, чтобы Азербайджан и Турция наладили прямую сухопутную связь по территории Армении».