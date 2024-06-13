Хуситы атаковали украинское судно: есть раненый

Боевики из проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по судну Verbena в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

«Сегодня поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты в Аденский залив. Обе ракеты попали в судно Verbena, принадлежащее Украине», - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

Судно получило повреждение, случился пожар. Один моряк «был тяжело ранен», его эвакуировали на военном самолете США.