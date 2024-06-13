Град в Азербайджане каждый год уничтожает фермы и поля, но с ним никто не борется

Ульвия Худиева, собкор 01:35

Наблюдаемые с начала мая нестабильные погодные условия: проливные дожди, наводнения и град вызывают в регионах Азербайджана серьезные последствия. Причем наибольший ущерб причиняет именно град. Эта проблема становится критической, учитывая, что средства для защиты от града фермерских хозяйств в Азербайджане либо не получили широкого распространения, либо вообще отсутствуют. Аграрии часто повторяют: после паводков или сильных дождей все еще возможно получить хоть какой-то урожай, град же физически повреждает или полностью уничтожает все растения.

Ахмед Мамедов, пожилой фермер из Дашкесана, говорит, что ранее никогда не видел таких огромных градин, выпадающих в последние годы. В прошлом году стихия всего за несколько минут уничтожила в его саду десятки вишневых, абрикосовых и персиковых деревьев. Град повредил также зерновые и прочие посевы в Загатале и Гахе. А кукурузные поля, принадлежащие фермеру Санану Велиеву, были уничтожены полностью. Ничем не лучше ситуация в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Агдашском, Габалинском, Исмаиллинском, Шекинском, Огузском, Кедабекском и других районах. Во второй половине мая сильный град, обрушившийся на Газах-Гянджинскую зону, повредил зерновые и картофельные поля, а также фруктовые сады.

«Я исследовал все способы защиты от града, - рассказал фермер из Гянджи Заур Гурбанов. - В Европе в основном используют два метода. Один — это противоградовые сетки. Но они не подходят для небольших фермерских хозяйств и стоят очень дорого. Дороже, чем мой дом, представляете?! Другой — противоградовые пушки. Но и этот вариант по карману только крупным фермам. Насколько я слышал, в Азербайджане противоградовые пушки уже используют…» Напомним, что в советские времена в Азербайджане существовал специальный отдел по борьбе с градом и активно использовались противоградовые пушки. Этим методом пользуются по сей день в большинстве стран мира, в частности, в Европе и даже в соседней Грузии. Это очень эффективное средство - путем запуска ракет на высоту атмосферы температура искусственно повышается, и град превращается в безобидный дождь. Как сообщил haqqin.az профессор Рза Махмудов, заведующий кафедрой гидрологии и водных ресурсов Института географии, до Первой Карабахской войны в Шемахе и на территории Карабаха существовали специальные военные отряды, которые использовали ракеты «Алазань» для защиты от града стратегически важных зерновых полей и виноградников. «Сегодня такой метод не используется, но необходимость в нем по-прежнему есть, - считает профессор Махмудов. - Град – самое разрушительное природное явление для сельского хозяйства. Необходимо начать подготовку специалистов в этой области».