На российский город упала российская бомба

Российские телеграм-каналы писали о том, что в Шебекино, вероятно, случился т.н. «сход авиабомбы». Одновременно другие телеграм-каналы сообщили, что в городе прогремел мощный взрыв, но не писали о бомбе.

На российский город Шебекино, по официально не подтвержденным сведениям, упала российская авиабомба. Сведений о жертвах и разрушениях нет.

Телеграм-канал «Шепот Шебекино» опубликовал снятое издалека видео пожара и большого столба дыма, предположительно на окраине Шебекино, не утверждая, что это была «своя» авиабомба.

«Взрыв был сильный. В районе вблизи взрыва у людей взрывной волной выбило стекла и даже вырвало оконные рамы из проемов», — написал другой телеграм-канал, тоже не утверждая, что это была бомба.

Местные жители в чатах подтверждают, что в городе был мощный взрыв.

Спустя некоторое время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино произошел взрыв, но ничего не написал о предположениях, что это была российская авиабомба.

«На окраине города Шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Губернатор утверждает, что, по информации на данный момент, повреждены 10 частных домов и один автомобиль.

Некоторые российские телеграм-каналы написали, что на Шебекино, вероятно, случайно упала российская авиабомба.