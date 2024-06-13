Президенту Ирана нужны азербайджанские голоса

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 02:17

Иранское оппозиционное издание Iran Wire сообщает, что спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф, один из фаворитов предстоящих президентских выборов, назначил руководителем своего избирательного штаба этнического азербайджанца Али Никзада. Именно так, как пишет Iran Wire, Багер Галибаф рассчитывает завоевать симпатии азербайджанского электората. В иранском политическом истеблишменте Али Никзад известен как «хамелеон» - политик, который часто переходит из одного лагеря в другой. Он, в частности, занимал пост министра в правительстве экс-президента Махмуда Ахмадинежада, а в 2021 году работал в избирательном штабе консерватора Ибрагима Раиси.

По мнению аналитиков, назначая Никзада на пост главы своего штаба, Галибаф, скорее всего, преследует две цели. Во-первых, нивелировать растущее влияние другого этнического азербайджанца - кандидата в президенты ИРИ Масуда Пезешкиана и оттянуть от него часть голосов азербайджанского электората. А во-вторых, Никзад, выходец из Ардебиля, будет делать упор на сельских религиозных избирателей – то есть на ту часть «электоральной глубинки», на которую ставит и сам Галибаф.

Следует отметить, что на последних выборах активность азербайджанских избирателей в Иране была значительно ниже, что привело в итоге к самому низкому уровню избирательной активности с момента исламской революции 1979 года. Напомним, на прошлых выборах в Иране большинство азербайджанцев поддерживали реформистских кандидатов. И вот теперь, назначив Никзада главой своего штаба, Галибаф надеется привлечь азербайджанцев на свою сторону. 58-летний Али Никзад впервые стал известен общественности после его назначения на пост руководителя жилищной программы Махмуда Ахмадинежада в провинции Мехр в эпоху нефтяного бума 2000-х годов. Расставшись с Ахмадинежадом в 2010-х годах, Никзад переметнулся в консервативный лагерь ныне покойного Раиси.