Обманувший соотечественницу Магеррамли услышал свой приговор

В материалах дела говорится, что к Магеррамли обратилась его знакомая Самира Абиева (имя и фамилия изменены), она попросила его помочь с возвращением в Турцию ее знакомого по имени Хакан, который, как сообщила девушка, совершил преступление в Польше.

Магеррамли пообещал Абиевой нанять хорошего адвоката, на что, по его словам, требуется 68 тысяч манатов. Девушка сообщила об этом матери, и в апреле прошлого года женщины перечислили на карту Магеррамли 2 тысячи манатов. Затем, поняв, что их обманули, они обратились в полицию. Мать и дочь собрались передать оставшиеся деньги, которые на самом деле были фальшивыми, на территории Ясамальского района Баку. Когда Магеррамли пришел за деньгами, его задержала полиция.

Магеррамли было предъявлено обвинение по статье 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере) УК Азербайджана, он был арестован решением суда.

Обвиняемый на суде отрицал свою вину по предъявленному ему обвинению. Он рассказал, что проживает в турецком городе Кайсери уже 10 лет и занимается решением проблем азербайджанских студентов, связанных с приемом документов, арендой жилья и другими вопросами:

«Я познакомился с Самирой и ее родителями в 2018 году. Помогал ей при поступлении в университет, арендой жилья. В последующем периодически поддерживал с ней связь по телефону и интересовался ее делами. Для оказания постоянной юридической помощи по моим делам в Турции я заключил контракт с адвокатом по имени Фейзи Башер».

По словам Магеррамли, в апреле прошлого года Самира связалась с ним и рассказала о своем знакомом Хакане, который нелегально проживает в Польше и может быть арестован. Она спросила, сможет ли он помочь Хакану вернуться в Турцию: «Самира передала ему мой номер телефона. Хакан позвонил мне, сказал, что занимается контрабандой оружия и находится в опасности. Я сказал этому человеку, что ничем не могу помочь, и посоветовал ему больше не беспокоить меня. Затем посоветовал Самире держаться подальше от Хакана и заблокировать его номер. Я сказал ей, что во избежание каких-либо проблем с этим делом необходимо нанять адвоката. Поговорил с адвокатом, который запросил 40 тысяч долларов, и сообщил об этом Самире и ее матери. Для предоплаты адвокату ее мать перевела 2 тысячи манатов.

29 апреля, когда я встретился с Самирой в ресторане Mado в Баку, мне передали 10 тысяч долларов для оплаты услуг адвоката. Деньги были завернуты в белую бумагу, я не посмотрел, что внутри. Я не требовал ни у Самиры, ни у ее матери денег, никогда им не угрожал. Сожалею о произошедшем. Я вернул половину полученных 2 тысяч манатов, оставшиеся деньги вернуть у меня нет возможности», - рассказал Магеррамли.

Потерпевшая Самира Абиева рассказала суду, что до этого инцидента хорошо ладила с Магеррамли, ее семья также хорошо относилась к нему: «Я познакомилась с Хаканом на работе. На следующий день после знакомства он уехал в Польшу. Затем позвонил мне и сказал, что у него проблемы с начальником, который нанес ему ножевые ранения, и у него больная мать, поэтому он срочно хочет вернуться в Турцию. Я позвонила Алихану и попросила помощи. После разговора с Хаканом Алихан посоветовал мне заблокировать его номер, сказав, что Хакан замешан в незаконной деятельности. Алихан сказал, что Хакан разыскивается Интерполом, и у меня могут быть серьезные проблемы, от исключения из учебного заведения в лучшем случае до тюремного заключения на 8-12 лет в худшем. Он также предложил помочь мне за 50 тысяч долларов. Я обсудила этот вопрос с матерью».

Суд приговорил Алихана Магеррамли к 6 годам лишения свободы.