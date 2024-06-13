Байден заявил, что не помилует своего сына

Президент США Джо Байден не намерен даровать помилование своему сыну Хантеру, которого присяжные признали виновным в деле о нарушении хранения оружия. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии.

Американский лидер заявил, что принимает вердикт присяжных, при этом гордится своим сыном, который «преодолел зависимость и является одним из самых умных и порядочных людей, которых я знаю».

«Я это сделаю и не собираюсь помиловать его», — сказал Байден, добавив, что не будет добиваться смягчения приговора для Хантера.

11 июня присяжные признали Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы, но эксперты предполагают, что приговор будет мягким. В сентябре начнется разбирательство второго дела, возбужденного против Байдена-младшего.