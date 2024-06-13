Трамп рассказал о «хороших отношениях» с Путиным
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него были «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жестким», - сказал Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive в ответ на просьбу охарактеризовать свои отношения с Путиным.
Экс-президент добавил, что также уважал председателя КНР Си Цзиньпина.
«Забавно, что мне гораздо проще выстраивать отношения с сильными [людьми], чем со слабыми», - заключил он.