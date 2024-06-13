Bayraktar прилетели в Румынию

«В начале августа 2022 года Минобороны запросило одобрение парламента на закупку для румынских сухопутных сил трех систем БПЛА Bayraktar TB2 по шесть беспилотников в каждой системе на общую сумму примерно $321 млн, включая боеприпасы, первоначальную логистическую поддержку и оборудование для обучения и тренировок», - указывается в сообщении.

В конце этого или начале будущего месяца румынские военные смогут провести первые пробные полеты, отмечает военное ведомство.

Контракт о закупке со сроком поставок в июне 2024 года, сентябре 2024-го и январе 2025 года был подписан в апреле 2023 года. В феврале - июне этого года первая группа румынского навигационного персонала прошла подготовку в Турции одновременно с испытаниями и приемкой технического оборудования на заводе-изготовителе.