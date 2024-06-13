Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 06:27

С предыдущей статьей на заданную тему можно ознакомиться по этой ссылке *** Несмотря на основную тяжесть в управлении кадровой индустрией страны, президент Ильхам Алиев, не изменяя принципу коллегиальности в принятии решений, одновременно жестко контролирует ответственность каждого руководителя за порученную ему сферу деятельности. Продолжая обзор кадровой политики главы нашего государства, хочу отметить, что, пройдя крайне непростой период формирования и становления, она обеспечивает сегодня на длительный исторический период политическую и экономическую стабильность в обществе, а также социо-культурную реформацию и прогресс.

В последние годы Азербайджан демонстрирует значительные успехи в развитии государственных институтов и систем управления. Современные подходы, ориентированные на инновации и эффективность, становятся определяющими для достижения устойчивого прогресса. В центре этих преобразований находится программа Yüksəliş – инициатива, направленная на создание банка одарённых управленцев с современным мировоззрением и высокими компетенциями. Современные подходы в государственном управлении Современные модели государственного управления основываются на принципах New Public Management (NPM) и Good Governance (так называемое, «Доброе управление). Принцип NPM предлагает внедрение в публичное управление методов, характерных для частного сектора, и включает в себя акцент на результативность, эффективность и децентрализацию. В свою очередь, Good Governance подчеркивает важность транспарентности, подотчетности, инклюзивности и верховенства закона. В условиях глобализации и стремительного технологического прогресса, управление страной требует гибкости и способности к адаптации. Успешное государственное управление должно учитывать не только внутренние потребности общества, но и внешние вызовы. Из чего вытекает необходимость непрерывного обучения управленческих кадров и их адаптация к новым реалиям.

Программа Yüksəliş: банк одарённых управленцев Как уже упоминалось в предыдущей статье, программа, учрежденная Распоряжением главы государства от 26 июля 2019 года, стала важным шагом на пути формирования новой волны поколения азербайджанских управленцев с высоким интеллектуальным потенциалом и качествами топ-менеджеров. Программа Yüksəliş, играющая значимую роль в реализации задач, поставленных президентом страны. направлена на адаптацию будущих управленцев к современным реалиям и стимулирование их открытости к инновациям. В рамках этой программы проводятся комплексные испытания, включающие тесты на интеллект, управленческие навыки и личные качества. Новые тренды в модели государственного управления Современные угрозы безопасности общества, обусловленные динамичностью и непредсказуемостью в процессе становления нового миропорядка и тектонических сдвигов в регионе, требуют разработки новой модели государственного управления. Исследования Гарвардского университета доказывают, что, помимо компетентности, лидеры нового поколения должны обладать эмоциональным интеллектом, способностью к эмпатии и умением выстраивать эффективные коммуникации. Эти качества становятся особенно важными в условиях глобальной неопределенности.

Принципы New Public Management и Good Governance Основные принципы модели New Public Management включают: 1. Ориентацию на результат: управление должно быть направлено на достижение конкретных результатов, измеряемых посредством четко определенных показателей. 2. Эффективность и продуктивность: использование ресурсов должно быть максимально эффективным для достижения поставленных целей. 3. Ориентацию на гражданина: управление должно учитывать потребности и ожидания граждан, обеспечивая высокое качество публичных услуг. 4. Децентрализацию: передача полномочий на местный уровень способствует более гибкому и оперативному управлению. В свою очередь, модель Good Governance предполагает следующие принципы: 1. Транспарентность: процессы принятия решений должны быть открытыми и понятными для всех заинтересованных сторон. 2. Подотчетность: государственные органы должны отчитываться перед гражданами за свою деятельность и результаты. 3. Инклюзивность: участие всех групп общества в процессах управления обеспечивает справедливость и равенство. 4. Верховенство закона: соблюдение законов и прав граждан является основой стабильного и справедливого общества.