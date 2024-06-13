Yüksəliş, как новый этап в правлении Ильхама Алиева статья концептуальная, часть вторая

Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az

С предыдущей статьей на заданную тему можно ознакомиться по этой ссылке

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Несмотря на основную тяжесть в управлении кадровой индустрией страны, президент Ильхам Алиев, не изменяя принципу коллегиальности в принятии решений, одновременно жестко контролирует ответственность каждого руководителя за порученную ему сферу деятельности.  

Продолжая обзор кадровой политики главы нашего государства, хочу отметить, что, пройдя крайне непростой период формирования и становления, она обеспечивает сегодня на длительный исторический период политическую и экономическую стабильность в обществе, а также социо-культурную реформацию и прогресс.

В условиях стремительно меняющегося мира успешность любой страны, в том числе, Азербайджана зависит от эффективности и гибкости её управленческих кадров

В последние годы Азербайджан демонстрирует значительные успехи в развитии государственных институтов и систем управления. Современные подходы, ориентированные на инновации и эффективность, становятся определяющими для достижения устойчивого прогресса.

В центре этих преобразований находится программа Yüksəliş – инициатива, направленная на создание банка одарённых управленцев с современным мировоззрением и высокими компетенциями.

Современные подходы в государственном управлении

Современные модели государственного управления основываются на принципах New Public Management (NPM) и Good Governance (так называемое, «Доброе управление).

Принцип NPM предлагает внедрение в публичное управление методов, характерных для частного сектора, и включает в себя акцент на результативность, эффективность и децентрализацию.

В свою очередь, Good Governance подчеркивает важность транспарентности, подотчетности, инклюзивности и верховенства закона.

В условиях глобализации и стремительного технологического прогресса, управление страной требует гибкости и способности к адаптации. Успешное государственное управление должно учитывать не только внутренние потребности общества, но и внешние вызовы. Из чего вытекает необходимость непрерывного обучения управленческих кадров и их адаптация к новым реалиям.

Акцент на результативность, эффективность и децентрализацию

Программа Yüksəliş: банк одарённых управленцев

Как уже упоминалось в предыдущей статье, программа, учрежденная Распоряжением главы государства от 26 июля 2019 года, стала важным шагом на пути формирования новой волны поколения азербайджанских управленцев с высоким интеллектуальным потенциалом и качествами топ-менеджеров.

Программа Yüksəliş, играющая значимую роль в реализации задач, поставленных президентом страны. направлена на адаптацию будущих управленцев к современным реалиям и стимулирование их открытости к инновациям.

В рамках этой программы проводятся комплексные испытания, включающие тесты на интеллект, управленческие навыки и личные качества.

Новые тренды в модели государственного управления

Современные угрозы безопасности общества, обусловленные динамичностью и непредсказуемостью в процессе становления нового миропорядка и тектонических сдвигов в регионе, требуют разработки новой модели государственного управления. Исследования Гарвардского университета доказывают, что, помимо компетентности, лидеры нового поколения должны обладать эмоциональным интеллектом, способностью к эмпатии и умением выстраивать эффективные коммуникации. Эти качества становятся особенно важными в условиях глобальной неопределенности.

Верховенство закона: соблюдение законов и прав граждан является основой стабильного и справедливого общества

Принципы New Public Management и Good Governance

Основные принципы модели New Public Management включают:

1. Ориентацию на результат: управление должно быть направлено на достижение конкретных результатов, измеряемых посредством четко определенных показателей.

2. Эффективность и продуктивность: использование ресурсов должно быть максимально эффективным для достижения поставленных целей.

3. Ориентацию на гражданина: управление должно учитывать потребности и ожидания граждан, обеспечивая высокое качество публичных услуг.

4. Децентрализацию: передача полномочий на местный уровень способствует более гибкому и оперативному управлению.

В свою очередь, модель Good Governance предполагает следующие принципы:

1. Транспарентность: процессы принятия решений должны быть открытыми и понятными для всех заинтересованных сторон.

2. Подотчетность: государственные органы должны отчитываться перед гражданами за свою деятельность и результаты.

3. Инклюзивность: участие всех групп общества в процессах управления обеспечивает справедливость и равенство.

4. Верховенство закона: соблюдение законов и прав граждан является основой стабильного и справедливого общества.

Программы, направленные на развитие и поддержку молодых специалистов, становятся основой для устойчивого и прогрессивного развития государства

Вместо эпилога

Программа Yüksəliş и современные подходы в государственном управлении играют ключевую роль в формировании нового поколения управленцев в Азербайджане. Эти инициативы помогают выявить и поддержать талантливых специалистов, готовых к инновациям и открытому диалогу.

В завершении хочу отметить, что в условиях стремительно меняющегося мира успешность любой страны, в том числе, Азербайджана зависит от эффективности и гибкости её управленческих кадров.

Именно поэтому программы, направленные на развитие и поддержку молодых специалистов, становятся основой для устойчивого и прогрессивного развития государства.