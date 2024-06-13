Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 06:47

Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал совместное заявление Великобритании, Канады и собственно США, в котором обвинил Российскую Федерацию в заговоре с целью повлиять на результат президентских выборов в Молдове, которые пройдут 20 октября. В этот же день состоится референдум о вхождении страны в Европейский Союз. В заявлении говорится о том, что Россия стремится усилить напряженность в обществе и разжечь негативное отношение к Западу и действующей команде прозападного президента Молдовы Майи Санду, используя дезинформацию и интернет-пропаганду. Те кандидаты, которых поддерживает Россия, являются российскими субъектами и «активно используют дезинформацию и пропаганду в интернете, в прямом эфире и на улицах для достижения своих целей».

Политическое вмешательство России в Молдове продолжается уже много лет. В качестве примера приводится поддержка со стороны российского канала RT, которая оказывается Илану Шору, пророссийскому политику, вынужденному бежать в Россию после разоблачения мошеннической операции по выводу из страны миллиарда долларов. Россия через СМИ и своих агентов раздувает критику в адрес Санду и ее партии "Действие и солидарность" (PAS) "с целью подстрекательства к протестам" и распространяет "ложь о характере и намерениях действующего президента", а также "о предполагаемых нарушениях в ходе выборов", говорится в заявлении. «Если вмешательство России в выборы в Молдове окажется безуспешным, есть основания полагать, что Москва попытается спровоцировать протесты». Великобритания, Канада и США выражают уверенность, что власти Молдовы и народ этой страны справятся с этими вызовами, за которыми стоит Кремль. В то же время говорится о том, что страны-авторы заявления предпринимают ряд мер по поддержке усилий Молдовы обезопасить себя от внешнего вмешательства со стороны России.

Кроме того, будет продолжена работа по привлечению к ответственности тех, кто вовлечен в тайно финансируемую Кремлем политическую деятельность. Лица и организации, пытающиеся дестабилизировать демократические институты в Молдове будут подвергнуты санкциям. (Илан Шор уже находится под санкциями США, Канады и Европейского Союза). Почему решено выступить с этим заявлением сейчас? «Раскрывая кремлевский заговор, мы ясно показываем Москве, что выступаем за свободные и честные выборы и не потерпим ее попытки вмешаться и подорвать демократический процесс». Это в некотором роде уникальное заявление, имеющее своей целью профилактику подрывных акций России в отношении Молдовы. Больше всего оно напоминает решение Белого дома опубликовать разведывательную информацию о том, что войска Российской Федерации планируют вторгнуться на территорию Украины.