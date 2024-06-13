Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 07:47

Похоже, что в перспективной структуре безопасности, которая начинает прорабатываться Минском с подачи Москвы, для Армении во главе с Пашиняном просто не будет места. Этим, собственно, и объясняется резкий выпад премьер-министра Армении в адрес президента Лукашенко.

С Азербайджаном без Армении? В начале июня в Алмате состоялось заседание комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, в ходе которого секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович предложил начать диалог по формированию новой системы международной безопасности на евразийском пространстве. Платформой новой организации должны стать инициативы по решению общих вызовов для Содружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). И вот тут возникает важный нюанс. После продолжительных переговоров в ходе визита Александра Лукашенко в Азербайджан, поступили косвенные свидетельства того, что часть обмена мнениями между двумя лидерами была, как раз, посвящена вопросам безопасности. Об этом несколькими репликами поделился сам Лукашенко на открытой для прессы части переговоров с Владимиром Путиным в Минске. Как известно, Азербайджан с недавних пор является основным гарантом безопасности Южного Кавказа и продвигает свою повестку в формате 3+3. Естественно, в случае подключения азербайджанских дипломатов к проработке новой платформы безопасности взамен ОДКБ или же перекрывая повестку данной организации, Баку привнесет в нее свое видение региональных процессов. И основным партнером, представляющим Южный Кавказ для диалога между участниками этой инициативы, оказывается официальный Баку, президент Ильхам Алиев, а вовсе не разворачивающийся на Запад Пашинян, одна нога которого уже за пределами ОДКБ (напомним, что после визита в Армению заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, Пашинян объявил о повышении отношений Армении и США до уровня стратегического партнерства).

Только этим, то есть, разворотом на Баку в перспективной стратегии безопасности Москвы и Минска, можно объяснить до неприличия резкую реплику Пашиняна по известной ситуации поддержки и симпатиям Беларуси по отношению к Азербайджану. Давно не секрет, что президентов Лукашенко и Алиева связывают тесные партнёрские отношения – куда более давние, чем срок нахождения Пашиняна у руля власти в Армении. Пашиняну явно отказали не только дипломатический такт, но и элементарная сдержанность, когда с трибуны парламент Армении он буквально выкрикнул: "… хочу заявить, что Белоруссию я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. И ни один официальный представитель Армении не посетит". Понятно, что после публичной истерики премьер-министра, МИД Армении отозвал своего посла в Минске для дальнейших консультаций. Напомним, что государственный визит президента Беларуси в Азербайджан, в ходе которого Александр Лукашенко произнес слова, вызвавшие гнев Никола Пашиняна, проходил с 15 по 17 мая. Но ведь с тех пор прошло около месяца. Казалось бы, поезд для столь бурной реакции давно уже покинул перрон. Следовательно, причины гневного недовольства премьер-министра Армении следует искать в неких будущих раскладах, которые обсуждаются сегодня в контексте развития и возможной трансформации ОДКБ. С такой лексикой и нестабильной нервной системой по отношению к традиционным, а не заокеанским партнёрам, Пашиняна может оказаться за дверью комнаты переговоров о будущем безопасности Евразии еще раньше, чем он успеет подать ноту о выходе Армении из ОДКБ или о замораживании ее членства в этой структуре. Что придет на смену ОДКБ? Ещё в 2010-е годы Организация коллективной безопасности в силу ряда геополитических причин и, прежде всего, карабахского конфликта, стала трансформироваться на три сегмента независимой координации - российско-белорусский, центральноазиатский и российско-армянский. К 2024 году российско-белорусский сегмент показал себя в плане политической и военной координации, как наиболее дееспособный элемент ОДКБ. Обе страны стали выступать в данной сфере, практически, как одно целое.

Российско-армянский сегмент к 2020 году свернулся до уровня формальных документов, а после Второй Карабахской войны, стараниями Пашиняна, оказался на грани распада. Центральноазиатский сегмент пытается сохранять публичный нейтралитет относительно столкновения России и Запада, опасаясь делать жесты поддержки одной из сторон (хотя в сообществе региональных высших военных офицеров, возможно, есть определенные, не публично выраженные, симпатии к России). При этом, есть тенденция к расширению центральноазиатского сегмента ОДКБ, путем вовлечения в него Узбекистана. Как известно, в июле эта страна вместе с Азербайджаном примет участие в учениях "Бирлестик" в Казахстане, которые будут проходить вне формата ОДКБ, но с теми же военными подразделениями, обычно принимающими участие в учениях с российской стороной...