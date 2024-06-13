Минобороны заявляет: Армения открыла огонь по позициям Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 14 июня в 07:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хачик Сойланского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахура Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.