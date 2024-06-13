Масштабная атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских беспилотников на нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области РВ повреждены резервуары с топливом, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами. По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал он в телеграме.

Губернатора Курской области заявил, что средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над регионом.

В то же время в заявлении Минобороны РФ утверждается, что в ночь на 14 июня российская ПВО перехватила и уничтожила 70 дронов над Ростовской областью. Еще по шесть беспилотников самолетного типа сбили над Курской и Воронежской областями, по два — над Белгородской и Волгоградской, один — над Крымом.

Как сообщал ростовский губернатор Василий Голубев, атаке подверглись несколько населенных пунктов региона. В Морозовском районе нарушено электроснабжение.