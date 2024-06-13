Россия предлагает украинских детей на усыновление

Россия предлагает на усыновление депортированных украинских детей, сообщил в Вашингтоне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, ссылаясь на достоверную информацию.

«Российские власти размещают список похищенных украинских детей на российских сайтах по усыновлению... Это отвратительно и ужасно. Эти украинские дети должны находиться вместе со своими семьями в Украине. Россия ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа.

Как уже говорил президент (США Джо Байден), Россия совершает в Украине военные преступления и преступления против человечности», - сказал Салливан.

По оценкам Киева, насильственной депортации подверглись приблизительно 20 000 украинских детей.