Coca-Cola возвращается в Россию?

Американский производитель The Coca-Cola Company, который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.

Напомним, что The Coca-Cola Company объявила о приостановке деловой активности в России в марте 2022 года. При этом в компании не уточнили, какие именно меры это предусматривает. Преемник Coca-Cola, бренд «Добрый», занял второе место по доле продаж в России.

Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды. В российском подразделении The Coca-Cola Company не ответили, что означает подобный демарш компании.