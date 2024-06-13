Специалист Минздрава о правилах сдачи крови

Руководитель Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии Минздрава Гумрал Велиева рассказала, какая группа крови наиболее востребована в Азербайджане и как нужно подготовиться к сдаче крови.

- Гумрал ханым, прежде всего хотелось бы знать, кто может быть донором и какие правила важно соблюдать?

- Только донор может быть единственным и незаменимым источником крови.

Донором может быть физически здоровый гражданин не моложе 18 лет и не старше 65 лет.

В день сдачи крови рекомендуется пить много жидкости, напитков с кофеином и придерживаться принципов здорового питания.

Удостоверение личности - официальный документ, необходимый донору. Для процедуры сдачи крови (донация) донору стоит обратиться в Центральный банк крови Национального центра гематологии и трансфузиологии Минздрава или его филиалы, и пройти регистрацию. Затем донора направляют в смотровой кабинет для прохождения осмотра у врача. Здесь собираются общие сведения о состоянии здоровья (анамнез), измеряются рост и вес, проверяются показатели гемоглобина и артериального давления.

Следует отметить, что минимальный уровень гемоглобина в крови для желающих стать донором мужчин составляет 13,5 г на децилитр (г/дл), а максимальный - 18,0 г/дл. Для женщин - соответственно 12,5 г/дл и 16,5 г/дл.

Помимо этого, минимальный вес человека, желающего стать донором крови, должен составлять не менее 50 кг. Допустимые показатели артериального давления у донора крови составляют минимум 90-60 мм рт. ст., максимальный - 180-100 мм рт. ст. Мужчины могут сдавать кровь 4, а женщины 3 раза в год.

- Почему так важно сдавать кровь?

- Каждый день происходят различные аварии, травмы, оперативные вмешательства. В это время возникает потребность в крови. Донор может спасти одну или несколько жизней.

Донорская кровь и ее компоненты играют важнейшую роль для оказания помощи больным, страдающим наследственными заболеваниями крови (талассемия, гемофилия и др.) и иммунодефицитными состояниями, лицам с тяжелой формой анемии, женщинам с кровотечениями, связанными с беременностью и родами, пациентам с заболеваниями крови и костного мозга, людям, получившим травматические повреждения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и несчастных случаев, пациентам, проходящим сложные медицинские и хирургические процедуры.

Следует отметить, что при некоторых заболеваниях важно в максимально короткие сроки получить компоненты крови. По этой причине донорская кровь и ее компоненты должны быть использованы в течение 42 дней.

- Также хотелось бы узнать о пользе донорства крови для человеческого организма…

- Донорство крови нормализует работу сердечно-сосудистой системы у людей, снижает риск сердечного приступа, уменьшает вероятность инсульта, инфаркта и риск развития онкологии, увеличивает выработку новых клеток крови и, самое главное, положительно влияет на наше эмоциональное состояние. После сдачи крови в организме обновляются кровяные клетки, происходит много положительных изменений, благодаря чему организм человека становится более здоровым и энергичным. Особенно это оказывает положительное воздействие на давление, уменьшает стресс и снижает эмоциональное напряжение.

Важно знать, что один донор крови спасает три жизни. Потому что из одной дозы донорской крови готовят 3 разных компонента крови и отправляют 3 разным пациентам.

- Какая группа крови наиболее востребована?

- В Азербайджане, как и в большинстве стран мира, самыми распространенными группами крови являются O(I)Rh+ и A(II)Rh+.

Факт того, что большинство людей относятся к этим группам крови, также влияет на донорство крови. Потому что значительное число пациентов относятся к группам крови O(I)Rh+ и A(II)Rh+.

Независимо от группы крови, всегда есть востребованность в донорстве.

- При каких хронических заболеваниях нельзя сдавать кровь?

- Следует знать, что донор должен быть здоровым человеком. Противопоказания к донорству (отвод) делятся на 2 группы: постоянные и временные критерии отводов.

К постоянным критериям отводов относятся болезнь Аддисона, гепатит (В и С), СПИД (ВИЧ), сифилис, люди с хронической сердечно-сосудистой, почечной, печеночной недостаточностью, хроническим нефритом, кардиомиопатией и люди с трансплантацией органов, наследственными заболеваниями крови, анемией и др.

Критерии временного отвода включают лиц, перенесших операцию или заболевших гепатитом А. Через 12 месяцев после выздоровления они смогут стать донорами крови. Люди, имеющие татуировки и пирсинг, могут стать донорами крови через год после нанесения татуировки. Кроме того, лица с заболеваниями органов дыхания не могут стать донорами крови в течение 1 месяца после выздоровления. Также донорами крови могут стать люди, страдающие эпилепсией, если у них не было эпилептических припадков в течение последних 3-х лет и в настоящее время они не принимают лекарства.

Хочу отметить, что женщинам нельзя сдавать кровь во время беременности. Они могут стать донорами крови через 9 месяцев после родов или прерывания беременности и через 12 месяцев после кесарева сечения.

- Какие правила следует соблюдать после сдачи крови?

- Следует отметить, что не рекомендуется управлять автомобилем в течение 30 минут после сдачи крови. Также для восполнения потерь организма необходимо съесть что-то сладкое (шоколад или конфету) и выпить сок, компот или чай. Кроме того, нежелательно заниматься тяжелой физической работой (интенсивное занятие спортом, поднятие тяжестей) в течение дня.

Помимо этого, рекомендуется держаться подальше от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.