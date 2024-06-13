Палестина выдвигает условия

Палестинское правительство готово контролировать КПП "Рафах" на границе с Египтом в присутствии международных наблюдателей при условии вывода израильских войск. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на министра экономики Палестины Мухаммеда аль-Амура.

Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры между Израилем, Египтом и США по открытию КПП "Рафах" зашли в тупик из-за того, что Израиль отказывается допустить Палестинскую национальную администрацию (ПНА) к управлению объектом в каком-либо виде.