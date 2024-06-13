В Азербайджане стали меньше жениться и рожать

Численность населения Азербайджана увеличилась на 12 801 человек или 0,1% с начала года и по состоянию на 1 мая достигла 10 193 571 человек, сообщает Госкомстат.

Согласно данным, 54,5% населения составляют городские, 45,5% - сельские жители, 49,8% - мужчины и 50,2% - женщины.

В январе-апреле 2024 года, по данным Госкомстата, в Азербайджане родились 33 575 детей.

Удельный вес мальчиков среди новорожденных составил 52,9 процента, а девочек – 47,1 процента.

При этом 1104 новорожденных – близнецы, а 45 – тройняшки.

В Азербайджане в первые четыре месяца этого года сократилось число браков.

За январь-апрель текущего года зарегистрировано 13 859 браков и 6 933 развода.

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество браков на 1000 человек населения снизилось с 4,5 до 4,1, а количество разводов осталось неизменным - 2,1.