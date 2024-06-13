Орбан забеспокоился

НАТО планирует создать на территории своих стран-членов три крупные военные базы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, с этих баз Альянс хочет поставлять оружие в Украину.

«Это означает, что НАТО будет координировать передачу оружия Украине. Они создадут три крупные базы, откуда они будут передавать оружие Украине», — сказал Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что таким образом военный блок хочет создать «украинскую миссию НАТО». Орбан выразил обеспокоенность, что если эти базы будут созданы в странах, граничащих с Украиной, то те станут военными целями для России.

В конце мая генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. По его словам, решение об этом будет принято на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле. Он отметил, что сумма регулярной помощи Киеву пока не установлена.