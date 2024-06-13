Медведев: «Армению никто не ждет»

Запад не собирается приглашать Армению в Евросоюз (ЕС), да и Украина «этого не дождется в ближайшее время», заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Насчитывающая не одно столетие дружба российского и армянского народов, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ и ЕАЭС, давно стала «бельмом на глазу» у Вашингтона и его союзников. На перетягивание закавказской республики в евро-атлантический лагерь были брошены значительные силы», - обрисовал происходящее Медведев в статье, опубликованной в российских СМИ.

Он добавил, что «золотые горы, включая членство в Евросоюзе, Еревану предлагают в обмен на полную лояльность». «Но не стоит обольщаться: подобные обещания - всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери «клуба избранных» для армянского народа. Спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще?» - предложил задуматься Медведев.

Зампред Совбеза РФ привел в пример Грузию с законом об иноагентах, «который не понравился США и Евросоюзу». «И что? А вот что - санкции!» - напомнил он. «Принятая же Европарламентом в марте 2024 года Резолюция об укреплении отношений между ЕС и Арменией на деле представляет собой обычную бумажку без обязательств», - подчеркнул Медведев.