Трамп об отношениях с Путиным

Претендующий на пост президента США Дональд Трамп заявил, что гораздо лучше ладит с сильными мировыми политиками, чем со слабыми.

«Любопытно, что я в гораздо лучших отношениях с жесткими лидерами стран, чем со слабыми», — сказал Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

Он, в частности, привел в пример отношения с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Дональд Трамп также утверждает, что хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике.

«Они все на первых ролях, нравится вам это или нет», — заявил он.