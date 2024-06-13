Путешествовать с роуминговыми пакетами Nar выгоднее!

Доступный оператор мобильной связи "Nar" делает общение во время путешествий еще доступнее благодаря обновленным роуминг-пакетам. Перед поездкой или находясь в пути, вы можете выбрать один из роуминг-пакетов "Nar", соответствующий вашим потребностям.

Для незабываемого путешествия выбирайте пакет "Roaming 28", который предлагает 1 ГБ роуминг-интернета, 100 минут разговоров и бесплатное общение в WhatsApp за границей. Для активации пакета просто наберите 777728#YES.

Перед поездкой рекомендуем выбрать наиболее выгодный роуминг-пакет на странице nar.az/senin-ucun/rouminq.

В настоящее время “Nar” предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.