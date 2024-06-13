Россия признала грузин террористами

Россия признала "Грузинский национальный легион" террористической организацией. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Напомним, что данное формирование было создано в 2014 году по инициативе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в настоящее время "Грузинский национальный легион" является наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку, а члены "легиона" участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.