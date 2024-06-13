Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в велопробеге в Ереване на дистанции 15 км. Об этом премьер сообщил в Instagram, опубликовав фотографию своего участия в мероприятии.

«Велосипед - солидарность, велосипед - вдохновение, велосипед - удовольствие. Да здравствует велосипед! Всем желающим присоединиться к нашему велоклубу необходимо отправить свое имя, номер телефона и фотографию с велосипедом на адрес [email protected]», - напомнил Пашинян.