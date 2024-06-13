Что там по газовому хабу в Турции?

Все решения по вопросу создания в Турции газового хаба могут быть приняты в 2024 году, есть большая заинтересованность в проекте. Об этом сказал в беседе с журналистами глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, находящийся с визитом в Турции в рамках визита межпарламентской группы дружбы.

"Этот процесс [проект создания хаба] в работе. Есть опыт электронной площадки Санкт-Петербургской биржи. Надеюсь, он будет использован. Думаю, в этом году все решения будут приняты. Потому что поручения президентами даны, работа ведется. Как она закончится, мы увидим, что получилось", - сказал он.

Завальный пояснил, что в хабе заинтересованы как Россия с Турцией, так и Европа.

"Если взять прошлый год, то транзит газа по "Турецкому потоку" составил 13 млрд куб. м.

Проектная производительность транзитной трубы - около 15 млрд куб. м. В этом году заканчивается контракт на транзит газа через Украину. Сейчас через Украину идет порядка 12-15 млрд куб. м газа в год. И, конечно, нужен газовый хаб, чтобы построить вторую очередь "Турецкого потока", чтобы обеспечить текущие потребности Европы в газе", - сообщил депутат.