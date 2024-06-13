По случаю Международного дня донора крови, который отмечается 14 июня, при партнерстве Ассоциации доноров крови, Центрального банка крови, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и фонда Red Hearts в целях поддержки развития добровольного и безвозмездного донорства крови был проведен «IV Общереспубликанский Форум молодых доноров крови».



Основной целью проведения форума было поддержать развитие донорства крови в нашей стране, информировать людей о важности добровольного донорства крови, стимулировать больше людей к волонтерской деятельности и одновременно просвещать общество в направлении донорство крови.

В рамках форума Банк Республика был отмечен наградой за активное участие и поддержку в развитии донорства крови в Азербайджане.

Отметим, что сотрудники Банка Республика регулярно принимают участие в акциях донорства крови, внося свой вклад в поддержку людей с хроническими и наследственными заболеваниями крови. Ежегодно банк под лозунгом «Поддержим, пусть улыбки множатся!» организует акцию добровольного донорства крови, в которой участвуют как руководство, так и сотрудники банка.

Банк Республика призывает всех принять участие в подобных акциях, поддержать нуждающихся в качестве донора!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.