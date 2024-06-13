Азербайджан вступает в БРИКС?

Как сообщили представители делегации одной из стран объединения, участвовавших в СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде, всего таких государств 28, в том числе Азербайджан и Турция.

«Все они — кандидаты. Они заинтересованы в присоединении к группе. Вопросы, связанные с кандидатами и форматом их подключения к группе, будут решаться на саммите БРИКС в октябре в Казани (саммит на уровне лидеров стран — главное событие в рамках объединения в этом году). В связи с этим пока неясно, будет ли в Казани объявлено о расширении», — уточнили журналистам дипломатические источники. Кроме того, интерес к объединению проявила Палестина, которая пока не имеет полноценного признания на международной арене. Она может присоединиться как государство-наблюдатель или как партнер.

С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.