Япония вводит санкции против компаний из Узбекистана и Казахстана

Власти Японии введут санкции против компаний из пяти стран - Индии, Китая, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана - из-за обхода антироссийских мер. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси.

Он уточнил, что в Японии считают необходимым продолжать оказывать давление на компании из третьих стран за попытки нарушить действующий санкционный режим в отношении России. При этом грядущие санкции будут направлены не на сами страны, а на конкретные фирмы.

«Мы рассматриваем их как меры против отдельных компаний, причастных к обходу санкций», — пояснил Хаяси.

Генсек японского правительства также добавил, что власти азиатской страны в настоящее время находятся на финальной стадии согласования очередного пакета антироссийских санкций. «Планируем его вскоре обнародовать официально», — резюмировал Хаяси.