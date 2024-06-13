Азербайджан слишком дорог для России

В Ассоциации туроператоров России изучили предложения по странам ближнего зарубежья на летний сезон 2024 года и представили список самых доступных направлений. Среди популярных у туристов из России постсоветских республик оказались Узбекистан, Армения, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан и Грузия.

Исходя из критерия ценовой доступности, страны заняли следующие места: первой стала Беларусь со стоимостью тура от 30 тысяч рублей на двоих с перелетом. Второе место занял Узбекистан (от 55 тыс. руб.). Замыкает тройку Армения с ценой от 86 тысяч рублей. Далее идут Кыргызстан (от 96 тыс. руб.), Грузия (от 125 тыс. руб.), Азербайджан (от 140 тыс. руб.) и Казахстан (от 153 тыс. руб.).