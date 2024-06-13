Завышение цен на американское оружие для Украины

Аудитор Пентагона обнаружил завышение цен на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставляемое США, еще на 1,9 миллиарда долларов. Об этом заявлено в отчете генерального инспектора оборонного ведомства Роберта Сторча.

«Выявление в нашей выборке дополнительных оборонных статей с завышенной стоимостью на 1,9 миллиарда долларов, помимо ранее объявленных 6,2 миллиарда долларов, показывает, что министерство и его структуры не смогли полностью реализовать политику по инструкциям генинспектора», - указано в докладе.

В результате Пентагон может переплатить в этом году два миллиарда долларов в связи с ошибкой бухгалтерского учета расходов на вооружение для Украины.

По словам Сторча, аудит определил, что не всегда подразделения Министерства обороны, которые участвовали в оценке военной продукции, имели полное представление о принципах бухучета, что является непрофессионализмом.

Напомним, что похожую ошибку в документах нашли в июне 2023 года, тогда стало ясно, что Пентагон завысил стоимость отправленного на Украину вооружения на 2,6 миллиарда долларов в 2022 году и на 3,6 миллиарда долларов в 2023 году.