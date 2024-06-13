Генпрокурор о попытке госпереворота в Таджикистане

Арестованный бывший председатель Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода подозревается в том, что он с помощью 3 тыс. бойцов террористических организаций, которые должны были прибыть из-за рубежа, планировал захватить здания военных и правоохранительных структур и завладеть оружием. Об этом сообщило государственное агентство Ховар.

Как отмечается в сообщении, на заседании парламента генеральный прокурор Юсуф Рахмон заявил, что, по версии следствия, Усмонзоде пообещали оказать финансовую помощь, а "Партия исламского возрождения Таджикистана" обещала "предоставить более трех тысяч бойцов террористической организации".

"Для совершения этого преступления Саиджафар Усмонзода запросил у представителя одной из зарубежных стран $10 млн для привлечения влиятельных людей и организации митингов", - приводит агентство слова Рахмона.

Генпрокурор отметил, что по заранее намеченному плану они хотели в кратчайшие сроки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в ряде районов страны, захватив здания военных и правоохранительных органов и военных структур, а также оружие.