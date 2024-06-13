Эрдоган начинает переговоры с мировыми лидерами

Лидеры стран G7, которые составляют семь крупнейших экономик мира, в этом году собрались в Борго Эньяция, в итальянском регионе Апулия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который спустя 15 лет вновь принимает участие в трехдневном саммите в качестве специального гостя, планирует провести двусторонние встречи.

На саммите Эрдоган будет говорить о дипломатии и гуманитарной помощи Турции для обеспечения постоянного прекращения огня в Газе и обратится к лидерам G7 с призывом по поводу Газы.

Отметим, что наряду с Эрдоганом на встречу приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, духовный лидер католиков Папа Франциск, а также главы государств и правительств Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Аргентины, Бразилии, Индии, Иордании, Кении, Мавритании и Туниса.