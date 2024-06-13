Северная Корея отправила в Россию баллистические ракеты

Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 млн артиллерийских снарядов, а президент России Владимир Путин, вероятно, попросит еще больше во время своего визита в Пхеньян. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью Bloomberg.

Он заявил, что Сеул выявил по меньшей мере 10 тысяч транспортных контейнеров, отправленных из Северной Кореи в Россию, в которых может находиться до 4,8 млн артиллерийских снарядов, подобных тем, которые Путин использовал в войне с Украиной.

«Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству в военной сфере с Северной Кореей, особенно в военных поставках, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу», - сказал Шин Вон Сик.

Он также сказал, что Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы «помочь Путину атаковать Украину».

В обмен на боеприпасы Россия отправила Северной Корее технологии, которые помогут в ее планах по развертыванию множества шпионских спутников, а также обычных вооружений, таких как танки и самолеты.