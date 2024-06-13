Топовый лоукостер признали самой непунктуальной авиакомпанией мира
Венгерский лоукостер Wizz Air признали самой непунктуальной авиакомпанией мира.
Издание The Independent со ссылкой на данные британского управления гражданской авиации Civil Aviation Authority (CAA) пишет, что в среднем в 2023 году задержки рейсов этого авиаперевозчика через аэропорты Великобритании составляли 31 минуту и 36 секунд.
Главный конкурент Wizz Air на рынке бюджетных авиаперевозок в Европе – ирландский лоукостер Ryanair – оказался куда более пунктуальным, заняв 14-е место в рейтинге со средним показателем задержек 19 минут и 54 секунды.