Громкое убийство чешской актрисы в Анкаре

В Анкаре известную чешскую комедийную актрису и певицу Викторию Веру Блайт застрелил ее муж, британский миллионер Дэвид Томас Блайт.

53-летний Томас Блайт является владельцем международной компании по бурению нефти. Миллионер, работавший в Турции с 2019 года, проживал вместе со своей 40-летней женой и тремя детьми в роскошной вилле в районе Инжек в Анкаре.

Ночью 11 июня после ссоры Дэвид застрелил свою жену Викторию, а затем застрелился сам. В это время в доме находились трое их детей.

Один из детей сообщил, что ссора началась из-за сообщений, которые приходили на телефон Виктории. Детей передали родственникам Виктории в Чехии.

Генеральная прокуратура Турции проводит расследование.