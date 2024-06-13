Убийца Ахмедов: «Я ненавидел свою семью...»

О самих убийствах обвиняемый рассказал следствию. Он сообщил, что семья позволила ему получить высшее образование в Москве, приобрела для него автомобиль и даже квартиру. Однако Ахмедов все равно был недоволен, считая, что родные относятся к нему пренебрежительно.

Ахмед Ахмедов, обвиняемый в жестоком убийстве пяти членов семьи, в том числе двух несовершеннолетних, в ближайшее время предстанет перед судом. Ранее haqqin.az сообщал, что результаты судебных психиатрических и психологических экспертиз подтвердили: на момент убийств Ахмедов находился в бессознательном состоянии и он представляет опасность для общества. В связи с этим в отношении него было начато производство о применении принудительных мер медицинского характера.

Первой жертвой молодого человека стал собственный отец: «Мы были дома вдвоем. Мне вдруг пришло в голову убить его. Взял с кухни нож и зарезал отца. Потом спустился, сел в машину и поехал прямо к дому моей сестры Эльмиры, которая живет в поселке Сураханы. Как только Эльмира открыла дверь, я зарезал и ее». После Ахмедов убил и маленького ребенка сестры. Он бросил ножи возле трупов и вернулся домой. Хотел купить сигареты в магазине, но его окровавленные руки отпугнули продавца.

Выйдя из магазина, убийца увидел, как его мать и брат Мухаммед возвращаются домой. Их он зарубил купленным в магазине топором: «Убив всех, я спрятал топор в чулане дома и спустился вниз. В это время на территории находились сотрудники полиции. Меня арестовали, потому что я вел себя подозрительно».

В полицию, по словам Ахмедова, позвонила соседка, которая увидела, как он убивает свою мать. По словам убийцы, родные не считали его частью семьи, не уделяли ему внимания, хотели, чтобы он жил отдельно, и потому он ненавидел свою семью. Также сообщил, что слышал некие «голоса». Родственник потерпевших рассказал следствию, что в день убийств отец должен был отвезти Ахмеда в реабилитационный центр в Мардакяне. По этой причине он и встретился с сыном.

В материалах следствия также указано, что Ахмед занимался деятельностью такси на автомобиле, который купил его отец. А до этого работал барменом и официантом.