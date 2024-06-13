Брокеры закрыли вывод валюты со счетов россиян

На брокерских счетах клиентов «Финама» доллары США, евро и гонгонгские доллары отражаются как «заблокированные», а их вывод и ввод на данный момент недоступны, заявили в пресс-службе брокера, который входит в топ-10 крупнейших в России и до начала войны имел более 300 тысяч клиентов.

Крупные российские брокеры закрыли возможность вывести валюту со счетов для своих клиентов после санкций США в отношении Московской биржи, в результате которых Россия впервые с 1990-х осталась без биржевых торгов ключевыми мировыми валютами. Об этом сообщается в публикации The Moscow Times.

«Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами», — пояснил «Финам».

Такая же ситуация возникла у БКС — пятого по количеству клиентов российского брокера. Вывод долларов США, евро и гонгонских долларов недоступен даже на счета дочернего БКС банка, сообщили в пресс-службе компании, напомнив, что предупреждали клиентов о рисках хранения «недружественных валют».

Брокер Райффайзенбанка также временно приостанавливает вывод валюты с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Мосбиржи, сообщила компания. Ограничения банка коснулись не только долларов и евро, но также китайских юаней, торги которыми на бирже продолжаются.

Московская биржа заверяет, что валюте клиентов ничего не угрожает: «В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были».

Российский ЦБ накануне также заявлял, что валюта на счетах физических и юридических лиц не пострадает: «Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными».

Минфин США в среду вечером объявил о внесении в «черные списки» Московской биржи ее ключевых расчетных структур — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. В результате биржевой рынок ключевых мировых валют в России де-факто перестал существовать. Отныне официальный курс доллара и евро будет устанавливаться на основе сделок внебиржевого рынка и банковской отчетности, сообщал ЦБ России. Соответствующий план Центробанк готовил с лета 2022 года, а его глава Эльвира Набиуллина в декабре заверяла, что санкции не приведут к девальвации рубля.