Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 13:07

Минфин США расширил санкции против России, введя более 300 новых ограничений. В санкционный список попала Московская биржа, что вынудило ее остановить торги долларами. Также ужесточен механизм вторичных санкций против иностранных банков за операции с подсанкционными российскими организациями. У оптимистов стакан наполовину полон, у пессимистов наполовину пуст, а у блаженных это даже не стакан, а бочка с медом. Говорить про новые санкции США, что «Вашингтон грозит от бессилия» и что «отечественная экономика давно перестроилась, научившись быть эффективной в новых условиях» — это полностью игнорировать реальность.

А она отныне заключается не в том, что российские торги на Московской бирже будут затруднены, и шайтан бы с ней, с Мосбиржей, комиссионные там – закачаешься, как говорил один литературный персонаж «дерут» с трудящихся втридорога, а в том, что биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар и станет ориентиром для участников рынка. А сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Что, в свою очередь означает, что российскую экономику ожидает новая просадка импорта: поставки товаров из-за рубежа могут снизиться на 15–20%, оценивают в ПСБ. И вишенкой на торте - экономисты не исключают, что кросс-курс доллара теперь будет устанавливаться исходя из курса юаня. Фактически это будет означать, что российская международная торговля и торговый баланс страны завязан на финансовые показатели Китая – а российские политики в полном объеме ощутят всю крепость объятий Пекина. Который теперь не преминет их еще и усилить.

Для простого россиянина, само по себе введение акций против Мосбиржи не несет в себе ничего критического. И та волна, которая разгоняется в российских СМИ – как разогналась, так и закончится. Поскольку узок круг брокеров, квалифицированных инвесторов и физических лиц, владеющих в России значительным количеством акций и ценных бумаг. Вот вам и первая ласточка: российские брокеры закрыли вывод валюты после санкций против Мосбиржи. Без возможности забрать доллары и евро остались клиенты "Финама" и БКС. Райффайзенбанк не дает выводить даже юани. Последствия на себе они ощутят позднее – когда вдруг на ровном месте начнут цены на товары подниматься, с полок в супермаркетах будет вымываться импорт, резко снизится его качество. Вот тогда и придет время озадаченно чесать в затылке: а ведь о чем-то таком умные люди нас предупреждали. В экономической сфере, где он в общем-то никогда и не был особенно силен, Кремль откровенно подставился, сначала многие годы пытаясь встроиться в западные институты – а потом в одночасье решив из них выйти, причем – серьезно к этому шагу не подготовившись. А так не бывает, это так не работает.